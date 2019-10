Hirschers Epigonen bezogen Stellung - Österreicher zurück

Wenn im ersten Saisonrennen die Positionen für die Ski-Welt nach Marcel Hirscher bezogen worden sind, dann ist Alexis Pinturault erster Anwärter auf die große Kristallkugel. Während der Sympathieträger aus Frankreich in Sölden souverän seinen Erfolg aus 2016 wiederholte, erlitten Weltmeister Henrik Kristoffersen und die ÖSV-Herren Debakel. Allgemeiner Tenor war: "Die Saison ist noch lange!"

Auch der Sieger von mittlerweile 24 Weltcuprennen hat nun sein eigenes Team und unterstreicht damit die Ambitionen auf die große Kugel. "Es macht mich flexibler und ich kann mich noch mehr einfach nur auf das Skifahren konzentrieren", bestätigte Pinturault, dass er wie Kristoffersen nun auf ein Privatteam a la Hirscher setzt. "Alexis ist im Riesenslalom, im Slalom und in der Kombination unsere Nummer eins. Die Zielsetzung muss bei ihm der Gesamt-Weltcup sein", betonte auch Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber in Sölden.

Dass es für ihn in Sölden so gut läuft, war für Pinturault rasch erklärt. "Es ist die spezielle Atmosphäre. Und es ist das Rennen, auf das du dich in Wahrheit den ganzen Sommer vorbereitest", machte er klar, dass er im Gegensatz zu vielen anderen dem frühen Gletscher-Saisonauftakt hohen Stellenwert gibt. "Außerdem", so Pinturault, "mag ich Österreich. Es ist ein Ski-Land, es sind immer viele Fans da und das taugt mir sehr."