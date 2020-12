Hinweis: Vorverlegung der Altpapiersammlung

Bedingt durch Entfall an Arbeitstagen (Feiertage) und verstärkt durch das Mehraufkommen an Abfällen über die anstehenden Festtage reagieren die Abfuhrunternehmen mit zusätzlichen Fahrzeugen.

Die Altpapiersammlung in den Abfuhrgebieten D, F, G, H (bergseits der Bundesstraße zwischen Schwefel und Schlossplatz samt Bergparzellen) und bei den Wohnanlagen in C und E muss aus logistischen Gründen schon am Samstag vor Weihnachten (19. Dezember 2020) durchgeführt werden.