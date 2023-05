Hinteregger übernimmt bei Sirnitz Amt als Spielertrainer

Martin Hinteregger wechselt in die Trainerriege. Der ehemalige österreichische Fußball-Teamspieler wird ab kommender Saison auch den Posten als Coach seines Heimatvereins SGA Sirnitz übernehmen. Dort agiert der vormalige Verteidiger bereits als Stürmer. 21 Tore hat Hinteregger in dieser Saison in der Kärntner Unterliga Ost bereits geschossen, der 30-Jährige führt damit die Torschützenliste in der fünfthöchsten Spielklasse an.

"Unser Coach Florian Oberrisser wird Papa und will kürzer treten. Ich bin schon gespannt auf die neue Aufgabe", wurde Hinteregger in der "Kronenzeitung" zitiert. Der Kärntner hatte im Vorjahr mit 29 Jahren seine Karriere als Fußballprofi für beendet erklärt und war in seine Heimat zurückgekehrt. Kurz davor hatte er mit Eintracht Frankfurt noch die Europa League gewonnen.