"Hin & Weg" in Litschau startete mit Megaprogramm

Im Herrenseetheater Litschau ist am Freitagabend das erste Wochenende des neuen, von Zeno Stanek geleiteten Theaterfestivals "Hin & Weg" mit einer musikalischen Intrada und einem veritablen Megaprogramm eröffnet worden. Der erste Abend bot einen Vorgeschmack auf Kommendes. Bis 19. August stehen insgesamt 115 Veranstaltungen mit über 100 Mitwirkenden bevor.

15 Theaterproduktionen, 13 szenische Lesungen, sechs Autoren-Lesungen, sechs Hörspiele, elf Workshops und Meisterklassen, sechs Konzerte, neun sogenannte Küchenlesungen, vier Matineen (“Salon Colette”), sechs Gespräche am Lagerfeuer, eine Zugfahrt sowie Workshops und Meisterklassen stehen auf dem Programm der “Tage für zeitgenössische Theaterunterhaltung”, deren Absicht Stanek so umreißt: “Geschichten sind es, die uns Menschen von Kindheit an begleiten, faszinieren und inspirieren. Sie führen uns in andere Dimensionen, lassen uns erschauern, freuen und leiden. Wir identifizieren uns mit ihren Helden oder Antihelden, sie regen uns zum Nachdenken, zum Lachen oder Weinen an. Kurz gesagt: Geschichten lassen uns Emotion erleben.”