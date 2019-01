Himmelskörper Ultima Thule sieht aus "wie ein Schneemann"

Nach dem weitesten von der Erde entfernten Rendezvous mit einem Himmelskörper hat die US-Raumfahrtbehörde NASA weitere Bilder von "Ultima Thule" veröffentlicht, auf denen das rund 6,5 Milliarden Kilometer entfernte Objekt aussieht "wie ein Schneemann".

Die Aufnahmen, die die NASA am Mittwoch erstmals zeigte, hatte die Sonde “New Horizons” bei ihrem Vorbeiflug in der Silvesternacht an dem Himmelskörper im sogenannten Kuipergürtel gemacht. “Es handelt sich um zwei komplett verschiedene Objekte, die nun zusammengewachsen sind”, sagte Missionschef Alan Stern bei einer Pressekonferenz. Ein Objekt ist etwa halb so groß wie das andere. Wahrscheinlich seien sie eine Zeit lang umeinander herumgeflogen, bis sie aneinander angedockt hätten.