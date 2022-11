Hilfswerk pocht auf Umsetzung der Pflegereform

Das Hilfswerk pocht auf eine Umsetzung der von der Regierung beschlossenen Pflegereform und fordert dringend weitere Maßnahmen. "Die Ankündigung einer Reform ist noch keine Reform", sagte Präsident Othmar Karas am Freitag. Zudem seien "manche Baustellen noch gar nicht geöffnet". Als konkrete Beispiele nannte er die "im Schneckentempo" vorangehende Ausbildungsreform und die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Die Pflege dürfe auch in Krisenzeiten kein Randthema sein.

Der den Mitarbeitern von der Politik noch für Dezember versprochene "Pflegebonus" sei immer noch offen, beklagte Karas in einer Pressekonferenz. Der Bund stellt dafür für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt 520 Millionen Euro zur Verfügung. Es gebe aber bis heute keine Vorschläge für die Umsetzung. Wenn man das Versprechen einhalten will, sei es höchst an der Zeit, die Details, wer was an wen auszahlt, zu klären, betonte der Hilfswerk-Präsident.