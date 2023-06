Hilfswerk kritisiert Hürden für Pflege aus Drittstaaten

Das Hilfswerk sieht Österreich im Wettbewerb um Pflegekräfte aus Drittstaaten auf der "Kriechspur" Europas. Durchschnittlich nur 130 pro Jahr schafften laut Daten der Statistik Austria trotz des riesengroßen Bedarfs die vielfältigen Hürden zur Berufsanerkennung im Lande, hieß es am Mittwoch in einer Pressekonferenz - und das bei einem Bedarf nach 90.000 Kräften bis 2030. Ein Fünf-Punkte-Programm soll das ändern.

Weitere Punkte umfassen die Kooperation mit den Herkunftsländern und Service vor Ort, sichere und nachhaltige Niederlassungsperspektiven, ein "Welcome Service" für die Pflegekräfte in Österreich und eine Modernisierung und Kostenfreistellung der Berufsanerkennung.

Die derzeitige Problemlage schilderte Hilfswerk-Geschäftsführerin Elisabeth Anselm. Pflege gehört zu den reglementierten Berufen, bei Personal aus Drittstaaten ist eine Anerkennung mit detaillierter Einzelfallprüfung notwendig. Es gebe hohe Risiken der Verzögerung und unkalkulierbare Kosten. Verbunden mit der Hürde des deutschen Spracherwerbs wirke all das abschreckend. Bis zu zwei Jahre lang dauerten die Verfahren, mehrere Tausend Euro an Kosten fielen an.

Positiv merkte Anselm an, dass im Vorhabenskatalog zur zweiten Etappe der Pflegereform der Bundesregierung Maßnahmen enthalten seien, die in die richtige Richtung gingen. Hoch relevant sei die Absicht, bei der Berufsanerkennung zu einer Gleichwertigkeitsprüfung statt des bisherigen 1:1-Vergleichs der Fächer zu gelangen. Allerdings will die Regierung das nur für die Assistenzberufe in Angriff nehmen; die diplomierten PflegerInnen bleiben ausgespart. Und auch die Länder müssten dringend mitspielen.