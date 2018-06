Hilfswerk fordert Runden Tisch zum Thema Pflege

Das Hilfswerk verlangt von der Regierung rasche Maßnahmen zur Reform der Pflege. Laut Präsident und ÖVP-Politiker Othmar Karas droht ansonsten ein Systemkollaps, wie er am Montag in einer Pressekonferenz warnte. Seine Forderung: Ein Runder Tisch mit Trägerorganisationen und Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden. Handlungsbedarf sieht er vor allem beim Pflegepersonal.

Grundsätzlich habe die Regierung das Problem erkannt, verwies Karas auf das Koalitionsabkommen, in dem eine Reform des Pflegesystems verankert ist. Beim Niederschreiben dürfe es aber nicht bleiben. Noch am Montag will er sich mit Bundeskanzler und Parteikollegen Sebastian Kurz (ÖVP) treffen. Klar sei aber, dass eine Einladung zu einem Runden Tisch von der Regierung kommen müsse. Zudem handle es sich um ein parteiübergreifendes Thema.