Hilfswerk fordert Einführung einer Pflegelehre

Das Hilfswerk begrüßt den von Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) angekündigten Schulversuch zur Pflege-Ausbildung. Um den Mehrbedarf an Pflegekräften zu decken, sollte zudem eine Pflegelehre eingeführt werden, zeigte sich Geschäftsführerin Elisabeth Anselm am Donnerstag überzeugt. Vorbild für Österreich könnte aus ihrer Sicht das "Schweizer Modell" sein.

Größte Herausforderung in der Pflege sei der Personalmangel. Mit der aktuellen Anzahl an Absolventen könne der prognostizierte Bedarf nicht gedeckt werden. "Spätestens 2024 geht sich das auf gar keinen Fall mehr aus, wenn wir nichts tun", meinte Anselm. Bis 2030 werde es einen zusätzlichen Bedarf an rund 75.000 Pflegekräften geben. Um dem entgegenzutreten, brauche es ein Bündel an Maßnahmen.