Hilfsprojekt: Feuerwehren unterwegs nach Moldawien

Einige Feuerwehren des Landes sind in diesen Tagen mit einem Hilfstransport nach Moldawien und Rumänien unterwegs. Der Transport umfasst acht Feuerwehrfahrzeuge.

Am Donnerstag erfolgte Verabschiedung des Vorarlberger Feuerwehr-Hilfstransportes nach Rumänien zum Projekt Elijah von Pater Georg Sporschill und die Republik Moldau. Dort werden die Fahrzeuge an die örtliche Berufsfeuerwehr und vier neu gegründete freiwiligge Feuerwehren übergeben.

Einmal geht es darum, die Sicherheitsistuation zu verbessern, gab es doch in Moldawien bis zum Vorarlberger Engagement nur eine Berufsfeuerwehr, die vor allem in den Bezirksstädten stationiert war. Durch die Gründung von Feuerwehren am Land wird notwendige Hilfe näher zum Bürger gebracht. Zum anderen geht es darum, mit der Gründung von Freiwilligen Feuerwehren nach unserem Beispiel auch zu zeigen, dass das Ehrenamt ein großes und wichtiges Sozialkapital zur Gemeindeentwicklung ist. Dies vor allem auch in einem Land, wo noch bis vor nicht allzu langer Zeit Planwirtschaft geherrscht hat und freiwilliges Engagement für die Gesellschaft weitgehend unbekannt war. Wurden 2017 die ersten fünf Freiwilligen Feuerwehren gegründet, so folgen diesmal vier weitere neue Freiwillige Feuerwehren nach.