Hilferuf eines Betroffenen aus dem Maßnahmenvollzug

Ein dramatischer Hilferuf aus dem Maßnahmenvollzug - die zeitlich unbefristete Unterbringung von gefährlichen Straftätern bzw. Tätern, die aufgrund mangelnder Schuldfähigkeit nicht verurteilt werden können - hat die Volksanwaltschaft erreicht. Ein 36-Jähriger befindet sich seit 18 Jahren im Maßnahmenvollzug und hat damit die Hälfte seines Lebens in Unfreiheit verbracht. Seine Hoffnungen, im Vorjahr entlassen zu werden, haben sich nicht erfüllt.

Im Fall des 36-Jährigen fand eine solche Fallkonferenz Mitte November statt - allerdings ohne dass der Betroffene über diesen Termin informiert und miteinbezogen wurde, wie er in seinem Schreiben darlegt, das der APA und dem ORF vorliegt. Welches Ergebnis die Fallkonferenz erbracht hat, habe er "bis heute" nicht erfahren und "auf mehrmaliges Nachfragen (...) keine Antwort bekommen", heißt es in dem mit 17. Jänner datierten Brief. Er "spüre, dass die Menschlichkeit mit Füßen getreten wird", führt der Untergebrachte aus: "Ich bin jetzt 36 Jahre alt und habe mehr Zeit im Gefängnis gebracht als in Freiheit. Die Hoffnungslosigkeit ist bei mir mittlerweile Alltag, auch muss ich mich damit anfreunden, dass ich nicht mehr lebend das Gefängnis verlassen werde."