Hilferuf der Turnusärzte: Viel Bürokratie, wenig Praxis

Die Turnusärzte Dr. Julia Hörmann und Dr. Luca Gallastroni waren am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Im letzten Jahr wurden in Vorarlbergs Krankenhäuser 80 Turnusärzte eingestellt, 22 sind wieder ausgeschieden und haben das Land verlassen. "Einer der Hauptgründe liegt an der Ausbildung", so Gallastroni. Er fügt hinzu: "Damit wir bessere Möglichkeiten in der Ausbildung haben, braucht es mehr Personal".