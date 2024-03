Hilfe für Kinder bei sexualisierter Gewalt bei Rat auf Draht

Das Beratungsteam von Rat auf Draht, der Notrufnummer für Kinder und Jugendliche, sieht immer mehr Fälle von Gewalt bei jungen Menschen. Die Anfragen zu dieser Thematik seien alleine von 2022 auf 2023 um fast 9,5 Prozent gestiegen: Insgesamt habe es im Vorjahr 2.998 Kontaktaufnahmen dazu gegeben, teilte die Telefonhilfe am Donnerstag mit.

Im Ernstfall sollten sich Kinder und Jugendliche Unterstützung holen, appellierte die Notrufnummer. "Wir verstehen, dass es gerade bei sexualisierter Gewalt oft sehr schwerfällt, sich jemandem anzuvertrauen, da Betroffene oft durch Angst und Scham stark belastet sind. Ganz wichtig ist aber, gerade in so einer Situation nicht damit allein zu bleiben", sagte Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147 bei Rat auf Draht.

Zudem arbeite Rat auf Draht präventiv. "Wir versuchen bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass in der Sexualität nur das erlaubt ist, was die daran beteiligten Personen auch wirklich selbst wollen. Hält sich etwa jemand nicht an ein "Nein" - egal ob es dabei um eine Berührung, eine ungute Anmache, Blicke oder anzügliche Bemerkungen geht - ist das schon der Beginn sexualisierter Gewalt", so Satke.