Hilfe für Erdbebenopfer in Kroatien: Jetzt noch mit Spende unterstützen

Die kroatische katholische Mission Feldkirch sammelt Sachspenden für die Opfer der Erdbeben in Kroatien.

Ende Dezember erschütterte eine Reihe von zerstörerischen Erdbeben die Republik Kroatien. Rund 116.000 Menschen wurden dadurch auf die Straße gebracht, sieben Personen kamen ums Leben. Tausende Häuser wurden zerstört, die Menschen leben in Containern und Zelten. Die kroatische katholische Mission und das Team der Kroaten in Vorarlberg sammelt Sachspenden für die Bedürftigen in Kroatien.

Sammlung bis Freitag

Wer die armen Menschen unterstützen will, kann dies noch bis Freitag tun: Grundnahrungsmittel in Konservenform, grundlegende Hygienemittel, Heizgeräte, warme Winterkleidung, aber auch Matratzen und Bettwäsche - jede Spende zählt und kann helfen. Die Sachspenden können von 8 bis 20 Uhr bei der Firma "Tomo GesmbH" in Hohenems abgegeben werden. Ein Lkw wird am Freitag die gesammelten Spenden nach Kroatien bringen.