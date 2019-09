Highlander-Scheckübergabe an „Geben für Leben“

Beeindruckt zeigte sich die frisch gebackene Dr.-Toni-Russ-Preisträgerin Susanne Marosch von „Geben für Leben“ bei der Scheckübergabe am vergangenen Donnerstag, dem 5. September 2019, im Hohenemser Rathaus.

Denn durch das Engagement der Teilnehmer des Highlander-Radmarathons kam eine beachtliche Spendensumme zusammen. Am Highlander-Wochenende präsentierte sich das „Geben für Leben“-Team auf Initiative von Sportstadtrat Friedl Dold mit einer erneuten Knochenmarks-Typisierungsaktion am Schlossplatz. Über 50 Personen ließen sich typisieren und in die potentielle Spenderkartei aufnehmen.