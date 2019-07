Highlander 2019: Neues Video macht Stimmung für das Radsporthighlight des Jahres

Am 10. und 11. August 2019 ist es wieder soweit und Vorarlberg präsentiert sich der Radsportwelt, ausgehend von Hohenems, wieder von seiner härtesten und schönsten Seite.

„Das spüren wir schon noch etwas in den Knochen, aber es war ein großartiges Gefühl, als wir ihn erfolgreich absolviert hatten!“, schmunzelt der 35-jährige gebürtige Brasilianer, als er die Schuhe anzieht und sich für den Videodreh fertigmacht. Vor 17 Jahren ist er nach Österreich gezogen – mittlerweile spricht er fließend Deutsch und arbeitet an seinem Bachelor in Pharmatechnologie. In St. Gallen ist er im Qualitätsmanagement für ein Filtrationsunternehmen beschäftigt. Die Liebe zum Fahrrad ist bereits mit 9 Jahren auf seinem ersten Rad in Brasilien entflammt. Natürlich hat er auch Freundin Josien durch das Zweirad kennengelernt: „Vor ziemlich genau einem Jahr, nach einem Triathlon in Prag, wo wir hintereinander in der Schlange auf die Abwärmmassage gewartet haben.“