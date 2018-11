High-Tech-Lehrberufe mit Zukunft

Der Technologiebetrieb macht 43 Lehrlinge zu gefragten Profis. Es locken ein familiäres Arbeitsklima, Abwechslung und Karrierechancen.

Das vor 100 Jahren gegründete Unternehmen Schelling ist heute weltweit führend bei Plattenaufteilsägen und -anlagen, ist an zehn Standorten international aktiv, Teil eines Konzerns mit Sitz in Schwarzach und 1500 Mitarbeitern.

Im ständig wachsenden Werk in Vorarlberg werden auch kommenden Herbst etwa ein Dutzend Lehrlinge ihren Berufsweg beginnen. Es lohnt sich schon jetzt, sich zu bewerben! Fünf zukunftsstarke technische Lehrberufe mit drei bis vier Jahren Lehrzeit (Betriebslogistik, Anlagen- und Betriebstechnik, Maschinenbautechnik, Konstruktion und Zerspanungstechnik) werden hier in einem sehr kameradschaftlichen und modernen Umfeld erlernt. Eine gut eingerichtete Lehrwerkstatt bildet die Basis der Ausbildung. Ein eigener Ausbildungsleiter sowie je ein Ausbildner pro Lehrberuf sorgen für professionelle Betreuung. Das „Du“ zwischen Lehrlingen und allen Mitarbeitern bis hin zur Geschäftsführung ist Grundlage des besonderen Arbeitsklimas.

Die Lehrlinge nehmen schon im zweiten Jahr an konkreten Projekten teil und können eigene Ideen einbringen. Jeder Lehrling bekommt dafür einen „Paten“, der ihm zur Seite steht. Dank der weltweiten Tätigkeit des Unternehmens sind ab dem dritten Lehrjahr sogar Auslandseinsätze möglich.

Wer mehr erfahren will, geht im Internet auf www.ibinanschelling.com oder lernt Schelling bei einem Schnuppertag kennen. Zudem steht Ausbildungsleiter Markus Schwendinger für Fragen von interessierten ­Jugendlichen und deren Eltern gerne zur Verfügung.

Am Freitag, den 7. 12., findet ab 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Firma Schelling Anlagenbau GmbH in Schwarzach ein Speed-Dating für zukünftige Lehrlinge statt. Interessierte junge Menschen erfahren bei diesem ­Termin welche, unterschiedlichen Karrieren sich durch die bei Schelling Anlagenbau angebotenen Lehrberufe möglich machen lassen. Außerdem erleben die Besucher, wie spezifische Kundenlösungen für ­renommierte Unternehmen entstehen.