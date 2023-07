Hier wächst Großartiges.

Was ist das Beste an Holz?

Die Möglichkeiten, die aus ihm wachsen. In Holz steckt unglaublich viel Potenzial fürs Wohnen, Bauen, Planen, Konstruieren, Verarbeiten und Weiterentwickeln. Und all diese Chancen wachsen in der Natur. Aber zugegeben, ich mag auch einfach den Geruch von Holz und die natürliche Atmosphäre, für die es sorgt.

Vorarlberger sind sprichwörtlich Hüslebauer. Wird sich das ändern?

Wohnen hat für die Menschen in Vorarlberg einen großen Stellenwert. Sie beschäftigen sich damit und investieren auch persönliche Energie. Tatsächlich verändert sich dabei aber derzeit etwas: Für viele rückt das Ziel eines Eigenheims mehr und mehr aus dem Blickwinkel. Weniger, weil sie es nicht wollen, mehr, weil sie glauben, es nicht erreichen zu können. Wachsende Kreditzinsen, ohnedies teure Grundstückspreise, steigende Material- und Baupreise, erschwerte Kreditvergaberichtlinien es gibt einige Ursachen dafür. Als Banken spüren wir die Überlegungen der Menschen. Unsere Auf-gabe ist es, hier beratend zur Seite zu stehen und Möglichkeiten aufzuzeigen.

Dann ist der Wunsch nach Eigenheim nicht verloren?

Auf keinen Fall! Sich ein Eigenheim zu realisieren, ist kein Spaziergang, diese Offenheit braucht es. Doch es gibt Möglichkeiten, sich den Wunsch zu erfüllen. Vielleicht ist es auch diese Lösungsorientierung, die uns bei Raiffeisen mit der Holzbaubranche verbindet.

Der schnellste Weg ist nicht immer der beste?

Der schnellste Weg ist vor allem nicht immer der nachhaltigste. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken suchen stets nach langfristigen Lösungen. Sie sollen praktisch und hochwertig zugleich sein. Die Holzbaubranche ist nicht anders, denn über die Qualität eines Holzhauses freue ich mich beim ersten Schritt hinein genauso wie nach Jahren.

Verspricht heute aber nicht jeder Nachhaltigkeit?

Das mag sein, aber nicht alle halten ihr Versprechen. Auch hier verhält es sich überall gleich bei der Auswahl der Bank ebenso wie bei der Bauweise, beim Einkaufen und an vielen anderen Stellen im Leben: Die Menschen sollten Ansprüche haben und hinterfragen, was ihnen angeboten wird.

Stichwort Greenwashing.

Niemand braucht Greenwashing! Nur ein ehrlicher Umgang mit Nachhaltigkeit hilft uns allen weiter. Nur, wenn wir ehrlich mit dem Thema umgehen und auch nur wirklich nachhaltige Ansätze als nachhaltig bezeichnen, bleibt der Ansporn bestehen, immer besser zu werden.

Hier ist die Baubranche aber schon weit: Holz gehört zum Erscheinungsbild der Vorarlberger Architektur.

Das ist richtig und gut. Wichtig ist aber auch, dass in der Architektur Holz steckt. Buchstäblich entscheidet Der Zukunft haben sich viele verschrieben. Der Holzbau sowieso und Raiffeisen gleichermaßen. Kein Wunder, dass beide seit vielen Jahren in Vorarlberg zusammenarbeiten. Wir haben mit Manfred Miglar gesprochen. Er ist Marktvorstand der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. Hier wächst Großartiges. weniger die Fassade eines Gebäudes, ausschlaggebend ist sein Inneres, seine Konstruktion.

Dann sehen Sie den Holzbau in Vorarlberg noch nicht am Ziel?

Holz wächst in jedem Moment, es lebt. Genauso verhalten sich der Holzbau in Vorarlberg, seine Betriebe und vielen Beschäftigten. Sie entwickeln sich weiter, schaffen neue Ideen, denken sich neue Möglichkeiten aus, überlegen sich auch unkonventionelle Herangehensweisen und sind genau deshalb so erfolgreich. Auch darum macht die Partnerschaft von Raiffeisen und der vorarlberger holzbau_kunst so viel Freude.

Weil sie nicht stehen bleibt?