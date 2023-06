Hier steht der Mensch im Mittelpunkt

Die wertvolle Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter(innen)

Kundenzufriedenheit im Fokus

Meilensteine

1976/1986: Die Geschichte von olina Küchen beginnt im Jahr 1976, als Wolfgang Allgäuer die Firma „Allgäuer Küchen“ gründet. Ein bedeutender Schritt in der Firmengeschichte ist der Neubau des Firmengebäudes im Jahr 1986 in Klaus.

1996/1998: 1996 erfolgte die Umbenennung des Unternehmens von „Allgäuer Küchen“ in „olina Küchen“, ein entscheidender Wendepunkt. Bereits zwei Jahre später übernahmen die Mitarbeiter Dobler, Felder und Prugger den olina-Standort in Klaus. 1998 wurde zudem die olina Franchise GmbH gegründet, die Standorte in ganz Österreich und Südtirol betreibt.

2000-2002: Im neuen Jahrtausend expandierte olina Küchen erfolgreich. Es wurden neue Standorte in Bürs (2000) und Höchst (2001) eröffnet. Zudem erfolgte 2002 der Umbau des Lagers in Klaus zur Verdoppelung der Lagerkapazität.

2008: olina-Küchen ist das erste Küchenstudio in Vorarlberg, das sich erfolgreich einer Prüfung gemäß ISO-Norm 9001:2008 unterzieht. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Bemühungen um höchste Qualitätsstandards.

2010/2015: Die Expansion des Unternehmens setzt sich 2010 mit der Eröffnung eines weiteren Standorts in Rankweil und dem Neubau der Unternehmenszentrale in Röthis im Jahr 2015 fort. Die Zentrale umfasst Büro- und Lagerräume und unterstützt die drei Verkaufsstandorte in Bürs, Rankweil und Höchst.

2021: Markus Tschohl übernimmt als interner Nachfolger die Leitung von olina Vorarlberg als Inhaber und Geschäftsführer.