Hier kriegt Stahl einen „Sonnenstich“

Hinter der unscheinbaren Industriefassade gegenüber dem Bahnhofs Klaus tut sich Erstaunliches.

Denn wer z.B. beim Schnuppern einmal die Chance hat, in die Produktion der Firma Lercher einen Blick zu werfen, entdeckt jede Menge High-Tech. Da stehen z.B. Dreh-Fräs-Center, in denen sich ein Fräser durch Stahlteile frisst, als würde ein Messer durch ein Stück weiche Butter schneiden. Die Maschinen arbeiten dennoch 10 x genauer als ein menschliches Haar dick ist. Eine Abteilung weiter frisst sich ein kleiner Metalldraht durch ein Stück Stahl. Es funkt und knistert. Die Funken, die hier das Metall abtragen, sind 12.000° heiß. Das ist übrigens doppelt so heiß wie auf der Oberfläche der Sonne. Wieder eine Halle weiter werden viele kleine Metallelemente zusammengesetzt und verschraubt. Dann ist das sogenannte Spritzguss-Werkzeug fertig. Es besteht aus zwei Teilen mit Negativformen, in die dann später flüssiger Kunststoff eingespritzt wird. Das funktioniert wie beim Sandkuchenbacken. Bei Lercher passiert das allerdings eine Etage höher auf mehr als 40 Kunststoff-Spritzgussautomaten, in denen die stählernen Formen dann ihre Arbeit tun. Schließen sich die zwei Metallformen (mit einer Kraft so stark wie ein Airbus 380 schwer ist), wird flüssiger Kunststoff eingespritzt. Beim Öffnen fallen die fertigen Kunststoffteile heraus oder werden von Robotern entnommen.