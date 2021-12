Heute wird ein Weltrekord gebrochen

Sven Freudlsperger alias xanoMusik ist ein junger Künstler und Musikproduzent aus Dornbirn. Heute möchte er einen Weltrekord brechen und über 51 Stunden live auflegen.

Sven lebt für die Musik und er möchte den Menschen, die ihm in seiner Kindheit das Leben gerettet haben, etwas zurückgeben. Aus diesem Grund versucht er den aktuellen Weltrekord zu brechen und mehr als 51 Stunden live auflegen. Seit sieben Uhr legt der Vorarlberg auf und überträgt alles via Youtube live.

Spenden für das AKH Wien

Dabei ist eine Voraussetzung, dass immer mindestens zehn Personen den Livestream ansehen. Während dieses Weltrekordversuchs sammelt der Dornbirner Spenden für das AKH Wien. Denn der Vorarlberger litt als Kind an einer seltenen Krankheit und ohne die Ärzte in Wien, wäre er heute vermutlich nicht mehr am Leben.