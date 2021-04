An dunklen Tagen weint Wilma verstohlen eine Träne beim Steinhemdenbügeln und trauert der verlorenen Freundschaft mit Betty und Barney nach. So wie früher wird’s nimmer, denkt sie dann. Wenigstens kommt noch Bam Bam, der kleine Bub der Geröllheimer, hin und wieder heimlich vorbei und hilft Fred begeistert beim Schokoladenessen. Seine Eltern dürfen das nicht wissen. Feuersteins sind inzwischen glühende Anhänger des Steinzeitgesundheitsregimes mit all seinen Vor- und Hinderfürschriften. Das macht das Leben zwar komplizierter, aber es schafft wenigstens Abwechslung in der globalen Konsumverödung. Gewohnheit macht glückliche Sklaven.