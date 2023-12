Heuer mehr Verkehrstote als in den drei vorherigen Jahren

Heuer hat es bereits mehr Verkehrstote als in den Gesamtjahren 2020, 2021 und 2022 gegeben. Bis 17. Dezember starben 384 Menschen bei Unfälle. Im gleichen Zeitraum waren es 2022 insgesamt 362, 2021 insgesamt 350 und 2020 insgesamt 337 gewesen. Die geringste Zahl an Verkehrstoten im gesamten Jahr gab es im ersten Corona-Jahr 2020 mit 344, 2021 waren es 362 und 2022 dann 370 gewesen. Jeden Tag verunglückte 2023 im Schnitt mehr als ein Verkerhsteilnehmer tödlich.

Laut der Wochenstatistik des Innenministeriums starben in der vergangenen Woche zwei Pkw-Lenker, ein Fußgänger und ein Mitfahrer in einem Pkw bei drei Verkehrsunfällen. Ein besonders schwerer Unfall passierte am Sonntag in Wien. Ein 18-jähriger war auf der Wiener Nordrand-Schnellstraße viel zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle, prallte gegen die Betonleitwand und überschlug sich. Der Wagen fing Feuer. Ersthelfer konnten den 18-jährigen Lenker und seinen Beifahrer mit schweren Verletzungen bergen. Ein weiterer, 17- jähriger Mitfahrer wurde im Pkw eingeklemmt und verbrannte im Unfallfahrzeug. Der 18-jährige Lenker starb im Krankenhaus. Der 16-Jährige Beifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Im Bundesländervergleich ist die Zahl der Verkehrstoten heuer besonders in Salzburg deutlich gestiegen - von 19 im Vorjahr auf 35 bis 17. Dezember. In Kärnten gab es im Vorjahr 20 Verkehrstote, heuer waren es bereits 28. In Tirol gab es eine Steigerung von 29 auf ebenso 35 Verkehrstote 2023, in der Steiermark von 70 auf 78 bis zum 17. Dezember. In den restlichen Bundesländern ging die Zahl der bei Unfällen Getöteten zurück.