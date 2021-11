Heuer mehr Soja und Ölkürbis aber weniger Raps geerntet

Für die heimischen Ackerbauern ist die heurige Ernte gemischt ausgefallen. "Klare Gewinner des Jahres 2021 sind Soja und Ölkürbis. Weiterhin auf dem Rückzug befindet sich leider der Bienenliebling Raps", so Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger. Ein deutliches Ernteplus im Vergleich zum Vorjahr gab es bei Zuckerrüben, ein kräftiges Minus bei Getreide.

Mit 2,8 Mio. Tonnen Getreide (ohne Mais) ernteten die Bauern um 14,2 Prozent weniger als 2020. Die Anbaufläche der eiweiß- und ölreichen Sojabohne stieg heuer um 10 Prozent auf knapp 76.600 Hektar. Heimisches Soja wird vor allem als Futtermittel für Schweine und Hühner sowie als Sojalebensmittel verwendet. Die Landwirtschaftskammer rechnet auch im kommenden Jahr mit steigenden Sojaanbauflächen. Angesichts der positiven Preisentwicklung bei Ölkürbissen wurden mit 40.000 Hektar so viele wie noch nie in Österreich angebaut.

Der Zuckerrüben-Anbau wurde heuer auf 38.000 Hektar ausgeweitet, um die zwei Agrana-Zuckerfabriken in Österreich auszulasten und ein Schließen der Fabrik in Leopoldsdorf (NÖ) zu verhindern. Landwirtschaftsministerium, Landwirtschaftskammer, Agrana und die Rübenbauern schnürten dafür einen gemeinsamen Pakt. "Die Witterung war für die Zuckerrübe dieses Jahr sehr gut, der nasse Herbst im Vorjahr und die kühle Frühjahrswitterung hielten die Schädlinge in Zaum und in den letzten sonnigen Herbsttagen konnte auch noch ein guter Zuckergehalt erzielt werden, so der Landwirtschaftskammer-Präsident.