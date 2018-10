„Herzstück der Wirtschaft“

Seit zehn Jahren macht die Verleihung des KMU-Preises die besonderen Leistungen der kleinen und mittleren Unternehmen in Vorarlberg sichtbar. Uns als Wirtschaftskammer ist das ein besonderes Anliegen, weil sie das Herzstück der heimischen Wirtschaft sind.

KMU sind verlässliche Arbeitgeber und Top-Lehrlingsausbildner und tragen damit wesentlich zur hohen Lebensqualität und zum Wohlstand in unserem Land bei. Durch ihre Dynamik, Flexibilität und ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen sind die heimischen Klein- und Mittelbetriebe ein entscheidender Erfolgsfaktor für den Standort Vorarlberg – so prägen sie das Bild des Wirtschaftens auf Vorarlberger Art. Damit die Stärken unserer KMU auch in herausfordernden Zeiten bestehen können, unterstützen wir sie mit verschiedenen Services. Es freut mich daher sehr, dass diese vorbildlichen Vorarlberger Firmen im Rahmen der gemeinsamen Aktion mit den Vorarlberger Nachrichten große Aufmerksamkeit bekommen. Wir dürfen in Vorarlberg stolz auf so viel unternehmerisches Engagement sein! Hans Peter Metzler, Wirtschaftskammer

Vorarlberg ist eine der führenden Wirtschafts und Exportregionen in ganz Österreich. Einen maßgeblichen Anteil daran haben die vielen Klein-, Mittel- und Familienbetriebe, die unsere Wirtschaftsstruktur prägen. Unternehmen aus den verschiedensten Branchen steigern durch hohe Innovationskraft die Wettbewerbsfähigkeit am Markt und sind über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich. Umso erfreulicher ist es, dass wir viele davon als Bankpartner begleiten dürfen und sie über den KMU-Preis einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Als die unternehmerische Bank bieten wir unseren Kunden bei all ihren Vorhaben die bestmögliche Beratung und haben dabei immer das Ziel, gemäß unserem Motto „Gemeinsam Großes leisten“. Unsere Experten beraten also die Unternehmen umfassend zu allen Bankthemen, die bei ihren geschäftlichen Aktivitäten von Bedeutung sind. Das beginnt bei der Beratung und Abwicklung von Förderungen, geht über Zins- und Währungsabsicherung und beinhaltet natürlich auch alle Finanzierungs- und Veranlagungsfragen. Wilfried Amann, Hypo Vorarlberg

Wie könnten wir …? Jetzt ist die Zeit, die Digitalisierung im eigenen Betrieb zu verwirklichen. Hand aufs Herz: Sehen Sie beispielsweise Ihre Zahlen in Echtzeit – oder bekommen Sie (ohne dass Sie es je zugeben müssten) von Ihrem Buchhalter mit etwas Glück halbjährlich eine Übersicht? Oder können Sie gar Ihr Unternehmen vom Smartphone aus managen? Und was müsste passieren, dass das ginge? Hier möchte ich einen Moment innehalten und Sie anregen, die vorangegangene Frage noch einmal zu lesen. „Wie könnten wir …“ („How might we …“) ist die Schlüsselfrage unternehmerischen Tuns. Die Fragestellung ist zwischenzeitlich so berühmt, dass sie namensgebend für die HMW-Methode ist: „How might we“ verändert den Blick auf Probleme. Das Problem wird nicht mehr als erdrückend wahrgenommen, sondern die Frage, wie sich das Problem lösen lassen würde, motiviert, darüber noch mehr nachzudenken. Sie ist Teil des Design Thinking, eines kreativen Ansatzes, um Probleme zu meistern und neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Maßgeblich entwickelt von Stanford- Professor David Kelley hat Design Thinking schon in vielen Bereichen gezeigt, was plötzlich möglich ist, wenn man das Interesse der Kunden in den Mittelpunkt stellt – und Vertreter mehrerer Disziplinen sich gemeinsam den Kopf zerbrechen. Auch für die Politik hat Vorarlberg „How might we“-Fragen parat. Wie könnten wir es schaffen, dass Vorarlberg zurück an die innovative Spitze kommt? Wie könnten wir es schaffen, dass Start-up- Unternehmer aktiv in Vorarlberg gründen? Wie könnten wir es schaffen, dass schon heute erfolgreiche Vorarlberger KMU über ihren angestammten Bereich hinaus wachsen können? Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer werden sich die Fragen selbst beantworten, denn sie haben sich noch nie auf die Politik verlassen. Für Vorarlberg wär es überlebensnotwendig, wenn klare Konzepte abseits von heißer Luft in Angriff genommen werden. Denn die Digitalisierung ist für Vorarlberg schon eine Herausforderung, vor allem aber ist sie eine große Chance. Gerold Riedmann, Vorarlberger Nachrichten

Bereits zum zehnten Mal werden heuer Vorarlbergs beste Klein und Mittelbetriebe geehrt. Ich gratuliere allen Gewinnern zur Nominierung und Auszeichnung. Es ist für mich jedes Jahr aufs Neue beeindruckend, wie viele herausragende Unternehmen wir in Vorarlberg haben. Diese innovativen Unternehmen tragen sehr wesentlich dazu bei, dass Vorarlberg wirtschaftlich eine der stärksten Regionen in Österreich und Europa ist. KMU-Betriebe ermöglichen regionales Wirtschaftswachstum und sind ein verlässlicher Arbeitgeber. Die VLV, bei der ebenfalls alle Entscheidungen ausschließlich in Vorarlberg getroffen werden, unterstützt nicht nur diesen KMU Preis, sondern steht den KMU-Betrieben in allen Versicherungsfragen zur Seite. „Im Ländle sicher besser“ gilt nicht nur für die VLV, sondern auch für die „Säulen der Wirtschaft“, welche verdientermaßen ausgezeichnet werden. Wir sehen alle Teilnehmer als Gewinner, denn sie beweisen tagtäglich ihr wirtschaftliches Geschick, ihr unternehmerisches Denken und nachhaltiges Handeln. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg! Robert Sturn, Vorarlberger Landesversicherung