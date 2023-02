Herzog stimmte sich in Polen auf WM ein

Herzog stimmte sich in Polen auf WM ein ©APA/ANP

Herzog in Polen über 1.000 m Weltcup-Fünfte

Vanessa Herzog hat zum Abschluss des Eisschnelllauf-Weltcups in Tomaszow Mazowiecki (Polen) den fünften Platz über die 1.000 m belegt. Mit einer Zeit von 1:16,27 Minuten blieb Herzog 1,33 Sekunden hinter der niederländischen Siegerin Jutta Leerdam. Die Disziplinenwertung im Gesamtweltcup beendete die 27-Jährige nach sechs Bewerben ebenfalls auf Rang fünf. Die Station in Polen war die letzte vor den anstehenden Weltmeisterschaften ab Anfang März in den Niederlanden.

Gabriel Odor wurde im Massenstart 15. mit einer Zeit von 8:19,95 Minuten. Der Tiroler klassierte sich in der Endwertung auf dem sechsten Rang.