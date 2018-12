Herzog gewann Eisschnelllauf-Weltcup in Polen über 500 m

Vanessa Herzog präsentiert sich im Eisschnelllauf-Weltcup weiterhin in Hochform. Am Freitag holte die Wahl-Kärntnerin beim Weltcup in Tomaszow Mazoviecki in Polen ihren zweiten Saisonerfolg, den ersten über die 500-Meter-Distanz. Damit stand die 23-Jährige bei allen sieben Weltcupsaisonstarts auf dem Stockerl.

In Abwesenheit von Olympiasiegerin Nao Kodaira, die auch die beiden ersten Saison-500er gewonnen hatte, setzte sich Herzog in 37,97 Sekunden vor den Russinnen Olga Fatkulina und Daria Katschanowa durch.

Ergebnis Eisschnelllauf-Weltcup in Tomaszow Mazowiecki (POL), Damen, 500 m: 1. Vanessa Herzog (AUT) 37,97 Sek. – 2. Olga Fatkulina (RUS) 38,07 – 3. Daria Katschanowa (RUS) 38,29. Weltcup-Gesamtwertung 500 m (nach 5 von 11 Bewerben). 1. Nao Kodaira (JPN) 240 Pkt. – 2. Herzog 216 – 3. Angelina Golikowa (RUS) 167