Herzog geht langfristige Kooperation mit US-Team ein

Österreichs Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog ist eine bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 laufende Kooperation mit dem US-Nationalteam eingegangen. Erste gemeinsame Trainings wurden bereits in November beim Weltcup in Polen absolviert, nach den Europameisterschaften am ersten Jänner-Wochenende in Heerenveen soll in den USA eine intensive gemeinsame Vorbereitung auf den Rest der Saison erfolgen. Dieser umfasst dann noch einen Weltcup und die WM in Calgary.

"Das ist für mich wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk", meinte Herzog in einer Aussendung über die neue Konstellation. "Das Team hat so viele starke Sprinter, da kann ich nur profitieren. Außerdem sind wir mit vielen privat befreundet, ich freue mich jetzt schon auf die Trainings. Ich erwarte mir vor der Weltmeisterschaft einen richtigen Schub, da mit Erin Jackson und Kimi Goetz die beiden momentan stärksten Sprinterinnen im US-Team sind."

Nach der Kanada-WM soll es auch eine gemeinsame Vorbereitung auf die Sprint-WM in Inzell und nach der Saison gemeinsame Trainingslager in Amerika und Europa geben.