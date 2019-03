Herzlich willkommen im Ländle!

Das BG Dornbirn war Gastgeber eines internationalen Erasmus+-Projekttreffens.

Dornbirn. „Am besten haben mir die Berge und der Schnee gefallen“, meinte Mattia. Der siebzehnjährige Italiener aus Carrara war Teil einer rund 45-köpfigen internationalen Gruppe, die im Rahmen des Erasmus+-Projektes LJSSE (Life and Job Skills for Successful Europeans) zu Besuch in Dornbirn war. Jugendliche und Lehrpersonen aus Griechenland, Zypern, Italien, Portugal, Spanien und Österreich beschäftigen sich länderübergreifend mit Fragen wie: Wie geht es jungen Menschen in Europa? Welche Chancen werden sie in Zukunft haben? Österreichischer Projektpartner und Gastgeber des letzten Treffens ist das Bundesgymnasium Dornbirn.

Land und Leute

Eine Woche lang erkundeten die europäischen Gäste das Ländle, das sich mit strahlendem Sonnenschein und schneebedeckten Gipfeln von seiner schönsten Seite zeigte. Ein touristisches Rahmenprogramm führte die Gruppe in die Landeshauptstadt, nach Lindau, in das Erlebnisskigebiet Lech und den Bregenzerwald. Für manche der Jugendlichen war es ihre erste Begegnung mit dem Element Schnee – besonders Mutige wagten sogar erste Abfahrten auf Skiern. Betriebsführungen gaben Einblick in den Wirtschaftsstandort Vorarlberg – so waren die Gäste zu Besuch bei Russmedia und Doppelmayr. In verschiedenen Workshops und Lehrer-Treffen wurden die Projektziele vertieft. Kultur und Brauchtum hautnah erlebten die Gäste beim Faschingsumzug in Lochau, bei einem Tanzkurs in der Schule und gemeinsamer Eröffnungs- und Abschlussfeier mit österreichischem Buffet.

Untergebracht waren die Jugendlichen in Gastfamilien, in denen sie auch Bekanntschaft mit Spätzle und Co machten. So wurde in der ereignisreichen Woche nicht nur über „Job und Life Skills“ diskutiert, sondern es wurden auch grenzüberschreitende Freundschaften geschlossen.