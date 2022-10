Herzinfarkt ist keine klassische Männererkrankung

Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden laut Sozialministerium bei 47 Prozent der Frauen und 38 Prozent der Männer als Todesursache angegeben. Dennoch gilt etwa der Herzinfarkt immer noch als "klassische Männerkrankheit". Frauen unterschätzen deswegen ihr Risiko und erkennen Symptome zu spät, warnt das Rote Kreuz. Besteht der Verdacht auf einen Herzinfarkt, sollte sofort der Notruf gewählt werden, jede Minute entscheide über Leben und Tod.

Drückende Schmerzen im Brustbereich, Atemnot und Kaltschweißigkeit gehören zu den bekannten Symptomen - bei Männern. "Bei Frauen hingegen können die Symptome anders aussehen und werden daher oftmals gar nicht erst als solche erkannt. Dabei sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die häufigste Todesursache in Österreich", sagte Katharina Pils, Chefärztin beim Österreichischen Roten Kreuz.

Betroffene klagen oft über ein Engegefühl und stechende Schmerzen in der Brust, die auch in die Arme ausstrahlen können, Atemnot, Übelkeit, Angstgefühle und Kaltschweißigkeit. Die Symptome können ganz plötzlich auftreten oder sich langsam entwickeln. Frauen haben häufig weniger heftige und nicht so eindeutige Symptome wie Männer. Sie berichten laut Pils öfter über ausstrahlende Schmerzen im Rücken, Hals, Nacken, Kiefer und Oberbauch, aber auch über Übelkeit und Erbrechen, fühlen sich meistens schwach und leiden unter Kurzatmigkeit.