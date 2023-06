Herunterfallende Fliesen lösten Brandalarm in nö. Schule aus

Eine ungewöhnliche Kettenreaktion hat am späten Mittwochnachmittag zu einem Brandalarm in einer Schule in Pottenstein (Bezirk Baden) geführt. Tatsächlich waren Wandfliesen auf die Armatur eines Waschbeckens gefallen, worauf heißes Wasser im Vollstrahl zu fließen begann. Der daraus resultierende Dampf habe den Brandmelder aktiviert, informierte die örtliche Feuerwehr auf ihrer Website.

Zu dem Vorfall mit den Fliesen war es in einem Putzmittelraum im Obergeschoß gekommen. Weil anscheinend der Abfluss des Waschbeckens ein wenig verstopft war, trat das Wasser bald über den Beckenrand und breitete sich auf dem Boden aus. Der Einsatz wurde rasch beendet, indem der Hahn zugedreht und die Brandmeldeanlage abgestellt wurde. Der entstandene Wasserschaden dürfte sich laut Feuerwehr in Grenzen halten, die Schulwartin kümmerte sich um dessen Beseitigung.