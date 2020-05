Hertha deklassiert Union im Berliner Stadt-Derby

Hertha BSC gelang dank vier Treffern nach der Pause ein souveräner und verdienter 4:0-Sieg im gegen Stadt-Rivale Union.

Nach dem 0:1 im Hinspiel wollte die Hertha aus Berlin im Stadt-Duell gegen Union Berlin heute unbedingt die Revanche. Nachdem das erste Spiel unter Neo-Coach Labbadia mit einem klaren Sieg gegen Hoffenheim endete, strotzten die Ibisevic und Co. vor Selbstvertrauen. Union Kapitän Christopher Trimmel und sein Team wollten hingegen mit einem Sieg den Stadt-Rivalen in der Tabelle hinter sich lassen. In der ersten Halbzeit waren die Hausherren im leeren Olympiastadion dann aber das bessere Team. Union konzentrierte sich aber wie gewohnt auf die Defensive und ließ nur wenige Möglichkeiten der Hertha zu. So ging es mit dem 0:0 in die Pause.