"Herrin der Ringe": Regina Fritsch erhielt Albin-Skoda-Ring

Zwei Monate länger musste sie darauf warten, sich den Albin-Skoda-Ring tatsächlich an den Finger stecken zu können: Statt wie ursprünglich vorgesehen am 23. November erhielt Burgschauspielerin Regina Fritsch erst heute, Montag, im Burgtheater die Auszeichnung überreicht. "Der Ring ist riesig. Solltet Du ihn tragen wollen, wirst Du ihn über zwei Finger streifen müssen", warnte allerdings der bisherige Ring-Träger Sven-Eric Bechtolf in seiner launigen Laudatio.

Regina Fritsch, 1964 in Hollabrunn (Niederösterreich) geboren, absolvierte ihre Ausbildung an der Schauspielschule Krauss in Wien. Sie ist seit 1985 fixes Ensemblemitglied des Burgtheaters. Zu ihren Auszeichnungen zählen zwei Nestroy-Preise (2007 für ihre Prostituierte Chantal in der Burg-Produktion von "Maß für Maß" als Beste Nebenrolle, 2008 als Beste Schauspielerin für die Rolle der Nawal in "Verbrennungen" von Wajdi Mouawad), der Titel Kammerschauspielerin (2015), sowie der Alma-Seidler Ring (2015). Daneben spielte sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Aktuell ist sie im Akademietheater als Lady Bracknell in "Bunbury" zu sehen. Am 19. Februar hat sie im Burgtheater mit "Geschlossene Gesellschaft" Premiere. In dem Existenzialismus-Klassiker spielt sie - an der Seite von Dörte Lyssewski, Tobias Moretti und Christoph Luser - die Estelle.