Herrenried wird aufgewertet und neu gestaltet

Bürger werden zur Erarbeitung eines Masterplanes eingeladen:

„Die einzelnen Stadtteile und deren Gestaltung sind mir ein Herzensanliegen. Jeder größere Stadtteil soll eine Mitte, ein Zentrum erhalten, das Identität stiftet und entsprechend gestaltet wird. In den nächsten Jahren werden wir uns dem Herrenried widmen und das Zentrum neu gestalten. Dazu laden wir auch die betroffenen Anrainer ein und starten nun einen Bürgerbeteiligungsprozess“, erläutert Bürgermeister Dieter Egger die Pläne.

„Im Frühjahr hat sich schon eine Arbeitsgruppe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern gebildet, die Anregungen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet und der Stadt übergeben haben. Diese fließen natürlich in die weiteren Planungen mit ein“, informiert das Stadtoberhaupt.

„Covid-19 macht es praktisch unmöglich, größere Bürgerversammlungen zu veranstalten. Wir bieten deshalb allen Bürgerinnen und Bürgern an, Ideen und Anregungen für die Entwicklung des Herrenriedes in digitaler Form einzubringen. Wir haben dazu eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Unter E-Mail stadtplanung@hohenems.at können Vorschläge und Anregungen bis Ende September 2020 eingebracht werden. Anfragen können auch persönlich an unseren Stadtplaner, DI Bernd Federspiel, unter Tel. 05576/7101-1412 gestellt werden.