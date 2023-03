Heroen und Newcomer: Die neue Saison im Musikverein

Heroen und große Geburtstage, neue Gesichter und Altvertrautes: Auf diese Formel ließe sich die Saison 2023/24 im Wiener Musikverein bringen. Intendant Stephan Pauly gab am Dienstag einen Einblick in seine Vorhaben. Demnach ruht das Programmgerüst weiter auf drei Säulen: Kreatives Programm, das Bemühen um neue Publikumsschichten und ein unbedingter Anspruch: "Wir wollen die große Tradition lebendig halten."

Ein besonderer Fokus liegt daneben wieder auf Christian Thielemann, dessen persönlichen Abozyklus man fortsetzt und der insgesamt 13 Konzerte am Haus dirigieren wird. Auch Riccardo Muti steht wieder im Mittelpunkt, während zur jüngeren Generation der Pultherrscher Karina Canellakis oder Santtu-Matias Rouvali gehören, denen Porträts gewidmet sind.

Überhaupt wird Schönberg zum Anlass des 150. Geburtstags in mehreren Konzerten gefeiert, was auch für den 200. Geburtstag von Anton Bruckner 2024 gilt. "Wir haben uns aber entschieden, nicht noch einen Bruckner-Zyklus zu machen, sondern Bruckner aus zeitgenössischer Perspektive zu beleuchten", meinte Pauly, weshalb nun Georg Friedrich Haas seine Musik am Oeuvre des großen Kollegen spiegelt.