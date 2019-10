Hering-Hagenbeck wird Direktor des Tiergartens Schönbrunn

Stephan Hering-Hagenbeck wird ab 1. Jänner 2020 der neue Direktor des Wiener Tiergartens Schönbrunn. Der 52-jährige promovierte Biologe folgt Dagmar Schratter nach, die den Zoo fast 13 Jahre lang erfolgreich geführt hat und in Pension geht. Der gebürtige Frankfurter verfügt über viel Erfahrung, u.a. war er Geschäftsführer und zoologischer Direktor des Tierparks Hagenbeck in Hamburg.

Schratter habe "mit Einsatz, Elan und Herzblut" den Tiergarten geführt und die wissenschaftliche Reputation als einen seiner Schwerpunkte definiert, sagte Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl in ihrer Funktion als Eigentümervertreterin bei einer Pressekonferenz des Zoos am Mittwoch. Die Latte für den neuen Geschäftsführer liege daher ganz besonders hoch." Der "weltweit anerkannte Experte" Hering-Hagenbeck gehe nun mit viel Wissen und viel Erfahrung in diese neue Führung hinein.