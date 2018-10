„Hereinspaziert“ - Ein Abend im Wiener Klaviersalon

Thüringen. Seien Sie willkommen! Wir laden Sie am Samstag, den 20. Oktober um achtzehn Uhr herzlich ein, bei einem Salonkonzert wie zu Zeiten Mozarts, Haydns und Beethovens dabei zu sein.

Teilen Sie mit uns Musik, Diskussionen und Gespräche, wie man es bei Hauskonzerten dieser Zeit gehalten hat. Wir holen uns sowohl die Musik der großen Konzertsäle und Opernhäusern als auch intimste Kammermusik in den dafür so vorzüglich passenden Rahmen der Villa Falkenhorst.

In historischen Bearbeitungen bekannter Werke wie zum Beispiel Opernouvertüren oder Sinfonien für Violine und Klavier sowie in Originalkompositionen für diese Besetzung werden wir mit Ihnen an diesem Abend sowohl der Wiener Klassik als auch dem Wiener Lebensgefühl ein Stück näher kommen.