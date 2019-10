Herbstzeit ist Erntezeit

Die Essbare Stadt Dornbirn und die Waldwirtschaft standen im Zentrum der zweiten Ausgabe des Dornbirner Herbstes 2019.

Dornbirn. Am letzten Freitag ging der Dornbirner Herbst in die nächste Runde. Dabei standen der Wald und das Holz, ebenso wie die Essbare Stadt Dornbirn im Mittelpunkt.

Den Vorführungen von Peter Nenning und Josef Böhler mit dem Holzspannungssimulator und der Motorsäge konnte zugeschaut werden. Informationen zur derzeitigen Borkenkäferproblematik und der Sicherheit bei der Forstarbeit gab es von Förstern und Fachexperten der Landwirtschaftskammer Vorarlberg. Gedrechselte und geschnitzte Waren gab es am Markt zu bestaunen. „Unsere Waldbewirtschaftung trägt mit ihrer CO²-Speicherwirkung in Wald und Holz aktiv zum Klimaschutz bei“, erzählt Thomas Ölz als einer der Organisatoren dieses Tages. Er führt weiter aus, dass neben der Wasserkraft das Holz unsere wichtigste, nachhaltige Ressource im Lande sei.

Die Ehrenamtlichen der privaten Initiative Essbare Stadt Dornbirn standen vor Ort mit Informationen rund um das Konzept, den Pilotgarten und das Pilotjahr zur Verfügung. „Wir haben eine tolle, erste Saison hinter uns“, meint Thomas Mathis als Initiator von Essbare Stadt Dornbirn und führt weiter aus: „Neben den vielen schönen Gesprächen und dem guten Feedback aus der Bevölkerung, bleiben vor allem die vielen berührenden Momente mit den Kids im Garten hängen.“ Deshalb hätten sie nun gerne zum heutigen Erntedankfest eingeladen. Die Mohrenbrauerei braute für diesen Anlass ein eigenes Essbare Stadt Bier mit Zitronenverbene und -melisse. Es würde nicht so herb und tatsächlich nach Zitrone schmecken, tun die Bierliebhaber kund. Kulinarisch verwöhnte Tamara Rohner vom Bio- und Unverpackt-Laden Dreierlei die Marktbesucher mit Vorarlberger Bio-Riebel und bot Informationen rund um das Thema des unverpackten Einkaufes an. Franz , Karin , Klaus , Maria Jose , Martin , Lucia , Vincent , Babara , Mathias , Andrea und viele mehr aus dem Team der Essbaren Stadt Dornbirn: Sie alle freuten sich über dieses Zusammenkommen, blicken gerne auf das begegnungs- und lehrreiche Pilotjahr zurück. Sie sind dankbar und stolz was sie bereits bewegen konnten.

Alexander Kowarc und sein Team von den Dornbirner Jugendwerkstätten bereiten für die Gäste zur Ländle Kalbsbratwurst, herbstlichem Kürbis-Sauerkraut-Spätzle und selbstgemachtem Kräutersirup zu. Ihm wäre die Zusammenarbeit mit den regionalen Landwirten und das Kochen mit saisonalen Lebensmitteln wichtig. So würden den Jugendlichen und Kunden aufgezeigt werden, welche eine Vielfalt an regionalen Produkten im Land vorhanden ist und das Bewusstsein dafür geschärft. Die Pfadfinder Dornbirn sorgten am Nachmittag für Kuchen und Kaffee. Peter Vogel vom Bienenzuchtverein Dornbirn informierte ebenso vor Ort und erklärt: „Die Biene ist Indikator dafür, wie es um unsere Umwelt und Natur steht. Wir unterstützen in der Bienenhaltung.“ Der heutige Tag sei für sie eine Möglichkeit, um Öffentlichkeitsarbeit für die Bienen und deren Nutzen zu machen.