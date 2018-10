Herbstflair auf dem Marktplatz

Wald, Holz und Destillate standen beim Dornbirner Herbst im Mittelpunkt.

Dornbirn Bei strahlendem Herbstwetter genossen am vergangenen Freitag wiederum zahlreiche Besucher den Dornbirner Herbst auf dem Marktplatz. Am zweiten Wochenende in diesem Herbstjahr ging es dabei um Wald, Holz und Destillate.

Der Dornbirner Marktplatz verwandelte sich dabei beim zweiten Wochenende des Dornbirner Herbstes in eine Wald- und Holzlandschaft. Mitten auf dem Marktplatz konnte an Baumstämmen gesägt werden und rundherum wurden allerlei Aktivitäten zum Thema präsentiert. Neben wertvollen und interessanten Tipps vom Fachmann war auch das Motorsägen-Oldtimertreffen ein besonderes Highlight. Abgerundet wurde das Programm am Marktplatz mit verschiedensten Produkten die aus Holz hergestellt wurden, einem Duftquiz und natürlich durften auch die ausgezeichneten Edelbrände und Whisky nicht fehlen, welche zur Verkostung bereit standen. Für musikalischen Schwung sorgte an diesem Nachmittag die Thymos Combo und um die Verpflegung kümmerten sich Familie Rhomberg mit Hirschwürsten und Getränken sowie Talente Vorarlberg mit Kuchen und Kaffee.