Herbstauktionen bei Christie's und Sotheby's starten

Ein Picasso für 120 Millionen Dollar (111,8 Millionen Euro), ein Monet für 40 Millionen Dollar und ein Ferrari für 60 Millionen Dollar: Das Angebot der großen New Yorker Auktionshäuser bei den Versteigerungen in diesem Herbst zeigt, dass der Markt für Kunst und Luxusgüter trotz weltpolitischer Krisen wie dem Ukraine- und dem Nahost-Krieg boomt. Die Branchenriesen Sotheby's und Christie's rechnen erneut mit Milliardenumsätzen.

In zwei Etappen kommen sechs Schiele-Aquarelle aus der ehemaligen Sammlung Grünbaum zur Auktion, die zwischen 150.000 und 2,5 Mio. Dollar geschätzt werden. Die Werke wurden jüngst von prominenten Institutionen wie dem Museum of Modern Art in New York oder der Morgan Library an die Erben nach Fritz Grünbaum, einem Kabarettisten und Kunstsammler, der 1941 im Konzentrationslager Dachau starb, zurückgegeben. In Österreich waren entsprechende Rückgabeforderungen zurückgewiesen worden. An den Kriterien des Kunstrückgabegesetzes orientiert, fand die Kommission für Provenienzforschung keine Belege für eine Beschlagnahme durch die NS-Behörden oder für nichtige Rechtsgeschäfte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein weiteres Aquarell, "Drei Mädchen", stammt aus der ehemaligen Sammlung Heinrich Rieger und wird auf 1,5 bis 2,5 Mio. Dollar geschätzt. Das Werk kommt aufgrund eines Vergleichs zwischen dem derzeitigen Eigentümer und den Rieger-Erben zum Verkauf.