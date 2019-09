Herbstauftakt „Wertvolle Kinder“: Von der Macht der Kindheit

Kraftvolle Impulse für alle, die mit Kindern leben und arbeiten: Vorarlberger Kinderdorf lädt zu sieben hochkarätig besetzten Vorträgen.

Die Vorträge vermitteln Orientierungshilfen, Anregung und neues Wissen für den Alltag mit Kindern und laden zur Diskussion mit der Fachwelt. Zu hören sind Expert*innen aus dem deutschsprachigen Raum, die Aktuelles und Hilfreiches zu Familie und Erziehung präsentieren. Die Abende erfreuen sich mittlerweile großer Beliebtheit. Fast 1100 pädagogisch Interessierte – darunter viele Eltern – besuchten in der vergangenen Auflage einen Vortrag der Veranstaltungsreihe, die bereits in die 16. Runde geht.

Welche Rolle spielen Traumata?

Ehrliches Zutrauen von Menschen, die Kinder auf ihren Schritten ins Erwachsenenleben begleiten, ist ein wesentlicher Faktor für eine gute Kindheit. Thematisiert wird in der neuen Reihe, welchen Einfluss Trennungen oder erlebte Traumata auf Kinder haben, wie groß die Macht der Vergangenheit ist und welche Rolle sie für die Zukunft von Familien spielt. Was hilft, wenn plötzlich Zutrauen und Kraft fehlen und wie Kinder gestärkt durchs Leben gehen können, wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich

„Wertvolle Kinder“ wird in Kooperation mit Russmedia und dem ORF Vorarlberg durchgeführt und vom Land Vorarlberg unterstützt. Weiterer wichtiger Partner der Reihe ist das Hotel „Weißes Kreuz“, das seit Beginn die Referent*innen beherbergt. Den Auftakt der neuen Runde macht am 2. Oktober der Paar- und Familientherapeut Henri Guttmann. Er gibt Tipps, die den Alltag als Patchwork-Familie erleichtern. Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Sämtliche Vorträge können online in der Vokithek auf www.vorarlberger-kinderdorf.at nachgehört werden.