Herausforderungen in der Arbeitswelt

Das Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten ist so groß wie das Interesse danach. Nichts ist mehr in Stein gemeißelt, „Schuster bleib bei deinen Leisten“ war gestern. Heute entwickeln sich Mitarbeiter in die unterschiedlichsten Richtungen und das nicht nur einmal in deren Kariere. Ändern sich die Interessen oder die Lebenssituation von Mitarbeitern, sind Unternehmen gut beraten auf deren Wünsche mit einem Weiterbildungsangebot einzugehen. Die Rankweiler Fruchtsaftexperten bei Rauch erkennen dies und reagieren mit einer eigenen Academy und Kooperationen mit dem WIFI Vorarlberg oder der dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Qualifizierte Mitarbeiter rücken immer weiter in den Fokus der Unternehmen. Der Kampf um die Besten beschränkt sich nicht nur aufs Ländle, sondern geht weit über die Grenzen hinaus. Besonders die Global Player aus dem Ländle haben international hochkarätige Konkurrenz. Namhafte Industrie- und Gewerbebetriebe sind auf der Suche nach Top-Leuten. „Das Gehalt verliert an Gewicht und rückt für die Entscheidung immer mehr in den Hintergrund. Wichtiger werden individualisierte Arbeitszeitmodelle und Zusatzleistungen, wie Kinderbetreuung, Homeoffice-Angebot, etc.“, so Mag. Matthias Linder, Leiter HR-Management bei Rauch Fruchtsäfte. Rauch Fruchtsäfte kämpft schon lange gegen den Fachkräftemangel und bildet Lehrlinge aus und Fixangestellte laufend weiter. Nach der Ausbildung ist vor der Weiterbildung. „Weiterbildungsmöglichkeiten“ nennen neue Mitarbeiter bei Rauch Fruchtsäfte neben einem guten Team am häufigsten auf die Frage was sie sich vom neuen Arbeitgeber erwarten.