Herausforderungen im Spezialtransport

Seit 20 Jahren stemmt das Team des Harder Transportunternehmens Hämmerle größte Herausforderungen.

Viele erleben heute aufgrund Ursachen verschiedenster Art eine schwierige Situation bei der Leistungserbringung im Beruf. Gerade in der Transportbranche wurden Problemstellungen durch die Corona-Situation und die Personalentwicklung am Markt befeuert. Das Team von Hämmerle Spezialtransporte ist besondere Aufgaben seit 20 Jahren gewöhnt und nimmt nicht umsonst eine Topposition unter den Vorarlberger Transportspezialisten ein. So steht Hämmerle stets auch dann zur Verfügung, wenn normale Transporteure oder auch Mitbewerber nicht weiterkommen oder eine spezielle Aufgabe keine leichte Lösung bietet. Eine Vielzahl an Projekten wurden in der Vergangenheit und werden auch in Zukunft mit den umfangreichen technischen Möglichkeiten von Hämmerle für die Kunden realisiert. Der Weg zum Entladeort oder die Dimension des Ladegutes und die speziellen Lenkvoraussetzungen der Transportgeräte sind ausschlaggebend für die Realisierung von Kundenwünschen und Kundenerfordernissen.

Faktor Personal

In den letzten 1 ½ Jahren waren die Corona-Erschwernisse für das Hämmerle-Fahrpersonal nicht einfach. Fabian und Reinhard Hämmerle erläutern: „Wir zählten mit unserer Dienstleistung zu den Systemerhaltern und unsere Leute auf den Fahrzeugen waren in allen europäischen Ländern – auch jenen mit hoher Inzidenz – großer Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Wir hatten zu unserem Glück in all dieser Zeit bis heute in der Firma keine Corona-Ansteckungen zu verzeichnen!“ Auch der Harder Transportspezialist kämpft derzeit mit Personalproblemen. Es gilt, den natürlichen Abgang mit jungen Leuten neu aufzubauen. Derzeit gibt es Überlegungen, Kraftfahrer-Lehrverhältnisse in dem Harder Vorzeigebetrieb zu installieren. Fabian Hämmerle: „Der Job als Spezialist auf unseren Spezialfahrzeugen ist ein sehr reizvoller Job und hat in jedem Fall Zukunft für technisch interessierte junge Leute.“

Großprojekt neue Rheinbrücke

Permanent wird auch in den modernen und damit leistungsfähigen Fuhrpark investiert. Technik und Manpower lassen Hämmerle Transporte auch die wirklich großen Herausforderungen realisieren: Die riesigen Stahlelemente der neuen Rheinbrücke zwischen Hard und Fußach wurden zur Gänze durch Hämmerle-Fahrzeuge vom Herstellerwerk in Slany bei Prag zur Baustelle transportiert. Genau nach Vorgabe der Stahlbauer mussten die Komponenten terminlich abgestimmt angeliefert werden, weil sie in Fußach vor Ort verschweißt und letztendlich über den Rhein verschoben werden. Derzeit ist die Fahrbahn – Unterkonstruktion zur Gänze angeliefert und bereits fast zum endgültigen Platz verschoben. Es fehlen nur noch die Pylonen, die das Hämmerle-Team aber erst nach Betonaufbau im Laufe des nächsten Jahres anliefern kann.

Chalettransport auf den Pfänder

Ein hochinteressantes Projekt führten die Transportspezialisten auf den Pfänder durch. Hotelchalets, welche in Belarus produziert und mit ausländischen Tiefbettfahrzeugen angeliefert wurden, mussten die Bergstrecke auf den Pfänder transportiert werden. Jeder, der die Pfänderstraße in Lochau kennt weiß, was es bedeutet mit Dimensionen von 4 Meter Breite und einer Gesamthöhe von 5,30 Metern bei den gegebenen, engen Kurvenradien zu fahren. Für das Hämmerle-Team ist das business as usual und ein Job nach seinem Gusto: Alle acht Chalets wurden von den Hämmerle-Kraftfahrern perfekt und nach Plan bei der Hotelbaustelle angeliefert.

Berliner Schule in Rekordzeit

Exakte Planung, exzellente Mitarbeiter, sorgfältiges und gekonntes Umsetzen von Projekten zeichnen die Harder Transportexperten aus. Mit einer großen Anzahl von Fahrzeugen wird von Hämmerle Spezialtransporte innert der nächsten vier Jahre für einen Großkunden aus dem Bregenzerwald sogar ein Projekt in Berlin realisiert. In Holzbauweise werden 32 Schulen gebaut und das Harder Unternehmen liefert innert 10 Tagen jeweils ca. 90 Schul zimmerelemente just in time an. So entsteht innert 10 Tagen ein Schulrohbau in Holzbauweise. Reinhard und Fabian Hämmerle: Hämmerle ist stolz, Teil dieses Schulprojekts zu sein und maßgeblich für die Abwicklung innert dieser kurzen Bauzeit mitverantwortlich zu sein.