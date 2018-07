Heraf nach Spielerinnen-Protest in Neuseeland zurückgetreten

Andreas Heraf lässt das Kapitel Neuseeland hinter sich. Der frühere ÖFB-Teamspieler ist nach öffentlichen Beschwerden von Spielerinnen gegen ihn von seinen Funktionen als Technischer Direktor und Frauen-Teamchef des neuseeländischen Fußball-Verbandes zurückgetreten. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. An der Aufarbeitung der Vorkommnisse soll Heraf aber noch mitwirken.

Im Juni hatten sich 13 Spielerinnen der “Football Ferns” in einem Beschwerdebrief über den Umgang des Trainers mit ihnen, aber auch die taktische Ausrichtung des Teams beklagt. Heraf hatte die Vorwürfe, die seiner Meinung nach jeglicher Grundlage entbehren würden, Anfang Juli gegenüber der APA mit “grundlegenden Auffassungsunterschieden in Bezug auf Professionalität und Leistung” erklärt.

Heraf war seit der Veröffentlichung der Vorwürfe von seinen Aufgaben freigestellt, vor wenigen Tagen bot er dem Verband seinen Rücktritt an. “Wir haben uns geeinigt, der Vertrag ist aufgelöst”, bestätigte der frühere ÖFB-Nachwuchsteamchef der APA am Dienstag. Es würden aber noch vom Verband in Auftrag gegebene Ermittlungen laufen – einerseits in Bezug auf die Briefe, andererseits das generelle Auftreten des Verbandes betreffend.