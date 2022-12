Heraf löst Ellensohn in Bregenz ab

Der 55-jährige Wiener wird neuer Trainer beim Eliteligaklub SW Bregenz.

Der neue an der Seitenlinie ist in Vorarlberg ein alter Bekannter. Andreas Heraf übernimmt das Traineramt in Bregenz und wird am 9. Jänner (19 Uhr Neuamerika) die erste Trainingseinheit der Schwarz-Weißen leiten. Der ehemalige ÖFB Teamspieler hatte zuletzt ein wenig erfolgreiches Engagement bei Türkgücü München in der dritten Liga Deutschlands. Der Klub stellte drei Monate nach der Verpflichtung Herafs seinen Spielbetrieb aufgrund von finanziellen Problemen ein. Zuvor war der 55-jährige Trainer bei der SV Ried in der Bundesliga. In Vorarlberg kennt man Heraf aus seiner Zeit bei Austria Lustenau. Der Wiener coachte die Grün-Weißen von Mai 2003 bis zum Ende der Sasion 2004/2005. Heraf verpasste damals nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Nach neun Jahren beim ÖFB galt Heraf 2017 als Topfavorit auf die Nachfolge von Lassaad Chabbi in Lustenau. Doch der langjährige Rapid-Spieler entschied sich gegen eine zweite Amtszeit bei der Austria und wechselte stattdessen als Technischer Direktor nach Neuseeland. Nach Unstimmigkeiten mit dem dortigen Frauen Nationalteam endete das Abenteuer in Ozeanien für Heraf vorzeitig. Anschließend kehrte er beim FAC Wien nach Österreich und auf die Trainerbank zurück. In Bregenz hat der Wiener einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.