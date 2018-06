Helnwein will mit Werk am Wiener Ringturm aufrütteln

Ein Mädchen nimmt mit einem Maschinengewehr den Donaukanal ins Visier, daneben brennt eine Stadt lichterloh - die diesjährige Verhüllung des Wiener Ringturms durch den österreicherischen Maler Gottfried Helnwein sorgt für Aufsehen und polarisiert. "Ich wollte zeigen, in welcher Welt wir leben", erklärte Helnwein seine Intention.

Der Künstler erzählte am Freitagabend bei einem sogenannten Instawalk, ein Rundgang, bei dem zu einem bestimmten Thema Fotos für die Online-Plattform Instagram geknipst werden, warum er sich für das Motiv entschied. “Jede Woche erschießen Kinder in Amerika andere Kinder. Ich wollte zeigen, dass Kinder gezwungen werden, Waffen zu tragen, dass wir in einer Welt leben, die kurz vor dem Ausbruch eines Krieges steht.”