Helmut Berger klagt Regisseur seines Dokumentarfilmes

Drei Jahre nach Erscheinen des Dokumentarfilmes "Helmut Berger, Actor" hat nun der prominente Schauspieler den Regisseur Andreas Horvath auf 50.000 Euro Schadensersatz und Unterlassung der Weiterverbreitung geklagt. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte Horvaths Anwalt Stephan Kliemstein am Donnerstag der APA.

Laut Klage sei der Film ohne Bergers Wissen gemacht worden und würde ihn in der “Menschenwürde beeinträchtigen”. Der einstige Visconti-Star sei als “selbstzerstörerischer, hemmungsloser und verwahrloster” Mensch dargestellt worden, Szenen des Streifes seien “bloßstellend und herabsetzend”. Der Streitwert beträgt dem Zeitungsbericht zufolge 103.000 Euro. Die erste Verhandlung fand am vergangenen Freitag am Landesgericht Salzburg statt, sie wurde aber auf unbestimmte Zeit vertagt, weil der Schauspieler nicht anwesend war.