Hella DSV entscheidet Stadtderby für sich

Admira musste sich daheim gegen die Haselstauder 0:2 geschlagen geben.

Dornbirn. Einen wirklichen „heißen“ Fußballkracher erlebten Dornbirns Fußballfans am zweiten Spieltag in der Vorarlbergliga. Bei tropischen Temperaturen kam es vergangene Woche gleich in Runde zwei zum Schlagerspiel SC Admira Dornbirn gegen den Hella DSV. Die Sportanlage im Rohrbach glühte nicht nur angesichts der 32 Grad, die das Thermometer anzeigte, auch die Fußballpartie versprach hitzig zu werden.

Der Admira gelang der weitaus bessere Start ins Spiel und so war es auch die Klocker-Elf, die frühzeitig zu Chancen Führungstor kam. Infolge kamen die Haselstauder aber immer besser ins Match und so blieb das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit war es dann die Trittinger-Truppe die den Ton angab und schließlich auch in der 56. Minute durch ein Tor von David Kovacec in Führung ging. Trotz Bemühungen auf Seiten der Admiraner und vergebenen Torchancen von Leopold Arnus (76. Minute) und Frederic Winner (81. Minute), gelang dem Hella DSV am Ende noch der entscheidende Treffer (Leandros Tsohataridis, 91. Minute) und der Hella DSV machte damit den zweiten Sieg in der neuen Meisterschaftssaison klar. Die Gastgeber mussten sich nach ihrem Auftakterfolg gegen den SV Lochau (5:1) punktelos vom Derby verabschieden.