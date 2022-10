Helft Lina (8): "Damit sie endlich wieder Kind sein darf"

Die erst achtjährige Lina aus Kärnten leidet seit 2017 an einem Ewing Sarkom (Knochenkrebs). Sie hat nicht nur einmal den Krebs besiegt, sondern schon vier Mal. Die Familie bittet um Hilfe.

Linas Liquid Biopsie ist noch positiv, es befinden sich also noch Tumorzellen im Blut der kleinen Maus. Damit diese Tumorzellen keine neuen Tumore entstehen lassen können, würde die Familie gerne mit einer Therapie starten. Diese Therapie wird jedoch nur im Ausland durchgeführt, denn in Amerika gibt es Therapien, die in Österreich noch nicht verfügbar und zugelassen sind. Deswegen hat die Familie der kleinen Lina einen Spendenaufruf gestartet. Hier geht's zum Spendenaufruf für die kleine Lina.