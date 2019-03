Helfen statt in den Müll werfen

Nicht nur Haare schneiden, sondern dabei noch kranken Kindern helfen: Lea und Stefanie haben ihre Zöpfe gespendet.

Die Maschine surrt, die Klingen kommen Lea Grabherrs langen Zöpfen immer näher, der Apparat heult kurz metallisch auf – und innerhalb von Sekunden sind die Haare der Lauteracherin abgeschnitten. Die Szene entstammt nicht dem obligatorischen Umstyling zu Beginn jeder „Germany’s Next Topmodel“-Staffel, sondern einer sinnvollen Aktion: Lea hat ihre Haare für Kinder und Jugendliche gespendet, die etwa an Krebs erkrankt sind und ihre eigenen Haare verloren haben. Möglich macht das der Verein „Die Haarspender“.

Ein solcher Schritt ist gut überlegt – möchte man meinen. „Ich habe mich ziemlich spontan dazu entschieden“, erzählt die 15-Jährige W&W lachend. „Eigentlich wollte ich an dem Tag im vergangenen Juli nur meine Spitzen schneiden lassen. Aber ich hatte schon oft Werbung für die Aktion gesehen und da meine Haare zu dem Zeitpunkt eh total dick und schwer waren und es noch dazu ein sehr heißer Sommer war, habe ich spontan gesagt: Ab damit und spenden!“ Ein bisschen feucht wurden die Augen dann aber doch, erinnert sich Lea. Schließlich reichten ihre Haare damals bis zum Steiß.

Jedes Jahr radikaler Schnitt

Tougher war da schon Haarspenderin Stefanie Kollra. Kein Wunder, sie lässt ihre Haare schon seit Langem das Jahr über wachsen und dann einmal auf Kinnlänge abschneiden. „Ich bin da ziemlich radikal“, erzählt sie W&W mit einem Grinsen. „Gespendet habe ich meine Haare jetzt zum ersten Mal, ich kannte die Aktion vorher noch gar nicht.“ Melanie Gorbach, Inhaberin des Salons M3 Modern People in Wolfurt, hatte sie bei ihrem jährlichen Friseurtermin vor gut einem Monat dann gefragt, ob sie ihre Haare nicht spenden will. „Ich habe sofort ja gesagt. So passiert noch etwas Sinnvolles mit den Haaren, anstatt dass sie im Müll landen“, sagt die 30-Jährige.